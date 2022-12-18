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43 минуты назад

Мэр Энергодара описал происходящее в городе

Lenta.ru

Ситуация в Энергодаре Запорожской области находится под контролем властей. Об этом заявил новый мэр Эдуард Сеновоз, передает РИА Новости.

Мэр Энергодара описал происходящее в городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В городе на данный момент тихо. Мы все делаем для того, чтобы организовать нормальную жизнь», — описал происходящее градоначальник.

Сеновоз сообщил, что в населенном пункте налаживается работа предприятий и социальных учреждений, а также активно распределятся поступающая в большом количестве гуманитарная помощь.

Названо условие для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

О назначении Сеновоза стало известно 14 декабря. Ранее он руководил компанией «Смоленская АЭС-Сервис». До этого администрацией Энергодара руководил Александр Волга.

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