Российских туристов попросили аннулировать рейсы в одну страну

Туроператор Tez Tour призвал россиян аннулировать путевки в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Такая неприятная просьба коснулась тех, кто планировал лететь в Египет с 15 по 19 декабря.

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«Из-за ограничений на полеты и запретов на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения использовать альтернативный маршрут для полетов авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о невозможности рейсов в Египет в период с 15 по 19 декабря 2022 года», – говорят в пресс-службе компании, пишет «Турпром».

Туроператор утверждает, что деньги, потраченные на туры, будут в полном объеме возвращены людям. Чтобы получить средства, нужно аннулировать заявку и заполнить специальное заявление. Для этого необходимо обратиться по месту бронирования тура. Тем туристам, которые оформили поездку на сайте Tez Tour, нужно зайти в личный кабинет и отменить ее самостоятельно. Если же нужно вернуть деньги за несостоявшийся полет 15, 16 или 17 декабря 2022 года, то туроператор просит клиентов обратиться на рабочую почту, которая указана на сайте.

Те туристы, которые сейчас не могут вернуться из Египта в Россию в связи с ограничениями на полеты, уже размещены в пятизвездочных отелях с питанием, говорит туроператор. В ближайшее время туристов уведомят об обратных вылетах.