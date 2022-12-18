Россиянам рассказали, как выбрать хорошее шампанское

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева назвала признаки качественного шампанского. Покупать напиток следует только в магазинах, приводит совет эксперта ПРАЙМ.

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Иначе, предупреждает специалист, есть риск приобрести контрафакт. Отличить настоящее игристое вино от поддельного поможет специальная федеральная марка, ее подлинность определяется приложением «Антиконтрафакт — Алко».

Слишком низкая цена тоже является сигналом о возможном контрафакте. Сейчас оно стоит не менее 169 рублей за 0,75 литра.

Если на полке увидите напиток, похожий на «шампанское», дешевле — это точно не вино, а слабоалкогольный напиток, — рассказала Буняева.

Со следующего года минимальная розничная цена на вина из российского сырья вырастет до 239 рублей за бутылку. Последним признаком хорошего алкоголя является отсутствие надписей типа «не является вином», «напиток слабоалкогольный/виноградсодержащий», «изготовлено из яблочного (фруктового) сырья».

Эксперт отметила, что сейчас на рынке много производителей, которые пытаются выдать за шампанское газированную «шипучку». Но по закону они должны указывать состав напитка. Отравиться этим, скорее всего, будет нельзя, если оно куплено в магазине, но это будет уже не вино.

Фольга на горлышке и проволочка-мюзле на бутылке не делают алкогольную газировку шампанским, — пояснила специалист.

В заключение представитель Роскачества посоветовала всегда читать состав напитка. В составе шампанского не должно быть ароматизаторов и красителей.