Названо 10 самых популярных в РФ пород собак

«Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила», – цитирует сообщение РКФ РИА Новости.