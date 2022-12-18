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1 час назад

Названо 10 самых популярных в РФ пород собак

Свободная пресса

Кинологи из Российской кинологической федерации (РКФ) составили топ-10 пород собак, которых россияне в уходящем году заводили чаще всего.

Названо 10 самых популярных в РФ пород собак
Фото: ТАССТАСС

«Российские собаководы разнообразны в своих предпочтениях: в рейтинге, который мы составили, встречаются и маленькие компаньоны, и собаки внушительных размеров. Конечно, большинство предпочитает все же питомцев поменьше, поскольку ритм жизни зачастую диктует нам свои правила», – цитирует сообщение РКФ РИА Новости.

В топ вошли в порядке популярности: немецкий шпиц, чихуахуа, вельш корги пемброк, немецкая овчарка, йоркширский терьер, лабрадор ретривер, среднеазиатская овчарка, джек рассел терьер, французский бульдог и пудель.

Ранее «СП» писала о том, что названы самые необычные вакансии декабря.

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