Пользователи сети вспомнили о зимних играх на улице в годы СССР

«И летом, и зимой мы бегали на улице до ночи. Прятки, вышибалы, футбол, хоккей, догонялки… Если уставали, были и тихие игры — глухой телефон, колечко, море волнуется. Не имея крутых игрулек, мы придумывали тысячу игр. У нас была развита фантазия, веселое время было», «А еще раньше в восемь лет можно было стать оруженосцем настоящего рыцаря или пойти на охоту на мамонта. Вот это было детство!» — рассказали подписчики интернет-сообщества.