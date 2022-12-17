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1 час назад

Стали известны самые необычные вакансии декабря

Елена Прошина

Стали известны самые необычные вакансии декабря. Работодателям в России требуются котоняня, адекватный енотовед и пилот агродрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследовательский центр «Зарплата.ру».

Стали известны самые необычные вакансии декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Котоняня требуется московскому отелю для животных. Ей обещают зарплату до 45 тысяч рублей. Необходимо «следить за здоровьем и душевным состоянием котиков», отправлять хозяевам прогулочные фото и видео, убираться в номерах.

Московское антикафе с кроликами ищет сотрудника для ухода за животными и общения с посетителями. Он должен проводить экскурсии, общаться с посетителями, ухаживать за кроликами, чистить вольеры.

В Петербурге ищу специалиста для «сложной работы с енотами и людьми». С животными он будет находиться 95% рабочего времени. Надо кормить их, убирать территорию, мыть бассейн. Кроме того, соискателю придется организовывать экскурсии и лекции, а также решать конфликтные ситуации. От сотрудника требуется «адекватная любовь к енотам», опыт работы с животными, ответственность.

В необычную подборку также включили вакансию пилота агродрона. Он будет пилотировать дроны в дневное и ночное время. Зарплата - от 50 до 150 тыс. рублей.

Кроме того, в Москве ищут специалиста, который будет тестировать иностранных граждан при получении сертификатов на знание русского языка, истории и основ законодательства России.

В минувшем августе был составлен аналогичный список вакансий. Тогда работодатели разыскивали вязальщика носков, гильотинщика и смотчика этикетки.

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