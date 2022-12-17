Синоптик предупредил петербуржцев о самой холодной ночи

Предстоящая ночь может стать самой холодной в Санкт-Петербурге с начала зимы, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что в северной столице температура опустится до -11°…-13° градусов, а в области местами будет до -20°.

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Синоптик уточнил, что конец ноября-первая половина декабря не принесли в Петербург сильных морозов. Самым холодным днем с начала сезона стало 27 ноября, когда температура воздуха опустилась до -10,4°.

Он заметил, что кроме того, не было и оттепелей. В самый теплый день воздух прогрелся до -0,3°, положительные температуры не фиксировались.

«Зима решила исправить эти свои недоработки. Предстоящая ночь в Санкт-Петербурге может стать самой холодной с начала сезона», - подчеркнул Леус.