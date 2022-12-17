В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
37 минут назад

Синоптик предупредил петербуржцев о самой холодной ночи

Илья Родин

Предстоящая ночь может стать самой холодной в Санкт-Петербурге с начала зимы, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что в северной столице температура опустится до -11°…-13° градусов, а в области местами будет до -20°.

Синоптик предупредил петербуржцев о самой холодной ночи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синоптик уточнил, что конец ноября-первая половина декабря не принесли в Петербург сильных морозов. Самым холодным днем с начала сезона стало 27 ноября, когда температура воздуха опустилась до -10,4°.

Он заметил, что кроме того, не было и оттепелей. В самый теплый день воздух прогрелся до -0,3°, положительные температуры не фиксировались.

«Зима решила исправить эти свои недоработки. Предстоящая ночь в Санкт-Петербурге может стать самой холодной с начала сезона», - подчеркнул Леус.

Метеоролог подчеркнул, что холодное вторжение окажется кратковременным. Вечером в воскресенье, 18 декабря, в столицу придет теплый атмосферный фронт. Температура повысится до -3…-5° в Санкт-Петербурге и -3…-8° в области.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители