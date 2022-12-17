В России значительно вырос спрос на защитные маски

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России резко вырос спрос на защитные маски. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу онлайн-гипермаркета Wildberries.

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В компании уточнили, что в период с 10 по 16 декабря клиенты Wildberries заказали масок на 50% больше по сравнению с аналогичной неделей в ноябре 2022 года.

В Санкт-Петербурге число заказов масок взлетело на 142%, в Москве увеличилось на 61%, в Татарстане - на 40%, в Краснодарском крае - на 35%, пояснили в пресс-службе.