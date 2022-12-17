Россиян предупредили о рекордной заболеваемости гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России может достичь рекордных значений за последние пять лет, рассказал гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков. Об этом пишет «Лента.ру».

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Крючков напомнил, что предыдущие максимумы фиксировались в 2017–2018 годах. Он добавил, что летом и в начале осени предсказывал повторение «трехлетних, а то пятилетних максимумов».

По его оценке, высокая степень заражений инфекциями связана в первую очередь с отменой антиковидных ограничений, которые хорошо снижали их распространение.

Эксперт уточнил, что в стране «в 2020–2021 годах не было гриппа и ОРВИ, а в 2021–2022 [они были], но на умеренном уровне». Он отметил, что на фоне этого население стало более восприимчивым к этим инфекциям.