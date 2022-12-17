Застрявших в Египте россиян вывезут другой авиакомпанией

Российских туристов, застрявших в Египте из-за закрытого Иорданией неба для авиакомпании iFly, вывезет другой перевозчик — Red Wings. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По его словам, рейс для 150 туристов будет организован уже в субботу, 17 декабря. Red Wings вывезет россиян в Санкт-Петербург, откуда часть туристов отправят в Москву и Екатеринбург. «Тем, кто решит остаться, мы обеспечим питание и проживание», — добавил Рубцов.

Он пообещал вернуть всех туристов домой в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что туроператор Tez Tour вернет в полном объеме деньги за путевки россиянам, не сумевшим вылететь в Египет с 15 по 19 декабря.