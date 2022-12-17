Эксперты составили рейтинг необычных вакансий декабря

Пилот агродрона, котоняня и работник по уходу за енотами вошли в рейтинг самых необычных вакансий декабря, следует из данных исследовательского центра "Зарплаты.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"В Санкт-Петербурге для "сложной работы с енотами и людьми" ищут работника по уходу за енотами. Необходимо 95% рабочего времени находиться с енотами: убирать территорию, мыть бассейн, кормить, а для посетителей организовывать экскурсии и лекции, а также решать конфликтные ситуации. От сотрудника требуется полная вовлеченность в процесс, адекватная любовь к енотам, опыт работы с животными, ответственность и трудолюбие", - говорится в исследовании.

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В столичный отель для кошек "Кот-Мариотт" ищут котоняню. "Сотруднику нужно будет следить за здоровьем и душевным состоянием котиков, стараться, чтобы каждому было комфортно, отправлять хозяевам фото и видео во время прогулок, убирать в номерах и помещениях отеля", - говорится в описании вакансии. Работодатель предлагает зарплату до 45 тыс. рублей. Кроме того, сотрудники требуются в московское антикафе с кроликами "Зайкафе". Нужно проводить экскурсии, общаться с посетителями, ухаживать за кроликами, чистить вольеры.

В подборку необычных предложений по работе также вошла вакансия пилота агродрона. Будущему сотруднику предстоит пилотировать дронами и быть готовому к работе в ночное время. Зарплата - от 50 до 150 тыс. рублей. Кроме того, в Москве нужен специалист по тестированию иностранных граждан на получение ими сертификатов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

Также в рейтинг включили вакансию критика визуальных новелл. "Нужно играть в текстовые истории, после прохождения оставлять короткую конструктивную рецензию для автора с упоминанием того, что понравилось, а что нет, с точки зрения сценария и рассказывать о впечатлениях после игры", - говорится в описании. В Ижевске ждут на работу сборщика на производство картин по номерам на зарплату до 70 тыс. рублей.