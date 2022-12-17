В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
13 минут назад

Что говорил Распутин о третьей мировой войне

РИА "ФедералПресс"

Друг семьи Николая II старец Григорий Распутин предсказывал в будущем сразу три мировые войны. Он представлял их в виде трех змей, которые принесут страшные страдания людям.

"Пыль и кровь": Раскрыто пророчество Распутина о третьей мировой войне
Фото: ТАССТАСС

«…Поползут по дорогам Европы три голодные змеи. И там, где они пройдут, останется лишь пепел и дым. Их домом будет меч, а их законом – насилие. И от меча погибнут, протащив человечество через пыль и кровь», – говорил Распутин.

Дату начала третьей мировой войны пророк не называл, однако рассказал о предшествующих событиях. Некоторые из них можно отнести к нашему времени. Распутин говорил, что суррогатное материнство будет предвестником страшных событий. Человек станет не творением бога, а созданием науки.

«Старик на Западе посмотрит на Восток, и начнется война»: раскрыто забытое пророчество Ванги

Предсказатель упоминал и размытие гендерных границ. Когда мужчины наденут женское платье, а женщины – мужскую одежду, на человечество обрушится страшная чума.

А после человечество ждет ряд страшных катаклизмов, от которых пострадает все население Земли. Пророк упоминал плачущее солнце. Огненный дождь обрушится на землю, сжигая людей и растения, сообщает bataysk-gorod.ru.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что ждет Россию и Запад в ближайшие 10 лет. Противостояние закончился к 2030 году.

Общество,Николай II,Григорий Распутин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители