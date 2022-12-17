"Пыль и кровь": Раскрыто пророчество Распутина о третьей мировой войне

Друг семьи Николая II старец Григорий Распутин предсказывал в будущем сразу три мировые войны. Он представлял их в виде трех змей, которые принесут страшные страдания людям.

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«…Поползут по дорогам Европы три голодные змеи. И там, где они пройдут, останется лишь пепел и дым. Их домом будет меч, а их законом – насилие. И от меча погибнут, протащив человечество через пыль и кровь», – говорил Распутин.

Дату начала третьей мировой войны пророк не называл, однако рассказал о предшествующих событиях. Некоторые из них можно отнести к нашему времени. Распутин говорил, что суррогатное материнство будет предвестником страшных событий. Человек станет не творением бога, а созданием науки.

Предсказатель упоминал и размытие гендерных границ. Когда мужчины наденут женское платье, а женщины – мужскую одежду, на человечество обрушится страшная чума.

А после человечество ждет ряд страшных катаклизмов, от которых пострадает все население Земли. Пророк упоминал плачущее солнце. Огненный дождь обрушится на землю, сжигая людей и растения, сообщает bataysk-gorod.ru.