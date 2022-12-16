Вильфанд заявил об ухудшении погоды в европейской части России

"В выходные будет наблюдаться осложнение погодных условий практически на всей европейской территории России. В Северо-Кавказском и Южном федеральных округах пройдут сильные осадки и в виде дождя, и мокрого снега. В Центральном и Приволжском федеральных округах 17 и 18 декабря тоже ожидаются заметные осадки. Особенно сложная погода в выходные, а именно - сильный снег, метель, ветер до 15 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы, в Московской, Владимирской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской областях", - сообщил он.