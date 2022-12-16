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58 минут назад

Россиянам дали советы по выбору новогодней елки

Lenta.ru

Покупать новогоднюю елку рекомендовали в официальных точках продаж. Советы по выбору дерева россиянам дали в Роспотребнадзоре. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Россиянам дали советы по выбору новогодней елки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, приобретать ель стоит после 20 декабря, чтобы иголки не осыпались до праздника. Ствол дерева должен быть толстым и без трещин, а ветви — гибкими. При этом иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета и крепко держаться на ветвях. Покупателям рекомендовали ударить стволом ели о землю — если иголки начнут падать, то от покупки стоит отказаться. Также лучше выбирать дерево с приятным запахом хвои.

Специалисты посоветовали выбирать елку с одной макушной. В ведомстве также рекомендовали нести дерево до дома в пластиковой сетке. В квартире ели нужно дать время на адаптацию к смене температур — для начала поместить на два-три часа на балкон.

Ранее эксперты «Авито» подсчитали, что покупка елки и набора из самых востребованных товаров для украшения дома к Новому году в среднем обойдется россиянам в 7,4-8,6 тысячи рублей, а без покупки елки — в шесть тысяч.

Общество,Роспотребнадзор,
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