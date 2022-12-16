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40 минут назад

ЕС запретил гражданам работать в российских госорганах

Lenta.ruиещё 4

В рамках принятого девятого пакета антироссийских санкций Европейский союз (ЕС) запретил гражданам своих стран занимать должности в российских госорганах и организациях, связанных с правительством России. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

ЕС запретил гражданам работать в российских госорганах
Фото: ТАССТАСС

«С сегодняшнего дня гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых юридических лиц, организаций или органов, расположенных в России», — говорится в заявлении.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит атаковать экономику России и тех, кто играет роль в эскалации боевых действий. Отмечается, что санкции должны ударить по способности российской стороны продолжать спецоперацию на Украине.

Общество,Жозеп Боррель,Совет Европы,Правительство РФ,ЕС,
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