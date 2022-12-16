Россиянам рассказали, где можно подработать на новогодних праздниках

Празднование Нового года открывает широкие возможности для заработка. Специалисты сервиса «Авито.Работа» перечислили наиболее высокооплачиваемые вакансии.

Фото: pxhere.com pxhere.com

Так, желающие подзаработать могут устроиться актерами на роли Деда Мороза и Снегурочки. От соискателей обычно требуется лишь наличие сценического опыта. За поздравления на кооперативах и утренниках желающие могут заработать от 4,5 тыс. рублей в день.

Кроме того, заработать в праздники можно в качестве новогоднего фотографа. За неделю заработок может превысить сумму в 60 тыс. рублей, передает NEWS.ru.