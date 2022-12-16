Россиянам рассказали, где можно подработать на новогодних праздниках

Празднование Нового года открывает широкие возможности для заработка. Специалисты сервиса «Авито.Работа» перечислили наиболее высокооплачиваемые вакансии.
Так, желающие подзаработать могут устроиться актерами на роли Деда Мороза и Снегурочки. От соискателей обычно требуется лишь наличие сценического опыта. За поздравления на кооперативах и утренниках желающие могут заработать от 4,5 тыс. рублей в день.
Кроме того, заработать в праздники можно в качестве новогоднего фотографа. За неделю заработок может превысить сумму в 60 тыс. рублей, передает NEWS.ru.
Зарплату свыше 160 тыс. рублей за работу в праздники и выходные обещают шеф-аниматору ледовых программ. Кроме того, некоторые заведения в период праздников могут привлекать на работу дополнительных поваров.