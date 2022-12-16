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5 минут назад

Россиянам рассказали, где можно подработать на новогодних праздниках

Слово и Дело

Празднование Нового года открывает широкие возможности для заработка. Специалисты сервиса «Авито.Работа» перечислили наиболее высокооплачиваемые вакансии.

Россиянам рассказали, где можно подработать на новогодних праздниках
Фото:  pxhere.com pxhere.com

Так, желающие подзаработать могут устроиться актерами на роли Деда Мороза и Снегурочки. От соискателей обычно требуется лишь наличие сценического опыта. За поздравления на кооперативах и утренниках желающие могут заработать от 4,5 тыс. рублей в день.

Кроме того, заработать в праздники можно в качестве новогоднего фотографа. За неделю заработок может превысить сумму в 60 тыс. рублей, передает NEWS.ru.

Зарплату свыше 160 тыс. рублей за работу в праздники и выходные обещают шеф-аниматору ледовых программ. Кроме того, некоторые заведения в период праздников могут привлекать на работу дополнительных поваров.

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