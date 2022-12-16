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6 минут назад

«Австралийский казак» захотел получить гражданство РФ

Елена Прошина

«Австралийский казак» Семен Бойков, укрывшийся в генконсульстве РФ в Сиднее, надеется на предоставление ему политического убежища и российского гражданства. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Австралийский казак» захотел получить гражданство РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бойкова, он потомок русских иммигрантов в пятом поколении. В Австралии он активно выступает в поддержку России в качестве «атамана австралийских казаков». Не так давно ему стало известно о намерении полицейских арестовать его, после чего он решился укрылся от преследования в генконсульстве РФ в Сиднее.

«Я являюсь жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности - Австралии, за свою общественно-политическую деятельность и убеждения (категорически пророссийские, патриотические, защищающие интересы России на территории недружественного государства - Австралии)», - сказал Бойков.

Он рассказал, что находился на улице, когда случайно увидел антироссийский митинг украинской диаспоры. Бойков стал снимать происходящее на телефон, однако в какой-то момент к нему бросился пожилой мужчина, которого «атаман» оттолкнул, и тот упал с лестницы.

Казачий атаман Бойков укрылся от властей Австралии в российском консульстве

По словам Бойкова, это была самооборона, однако его все равно задержали. Бойкова отпустили, но на следующий день собирались снова арестовать. Мужчина успел укрыться в консульстве. Сейчас Бойков направил письмо послу РФ в Канберре Алексею Павловскому и выразил желание получить российское гражданство. В ближайшее время он надеется вместе с супругой выехать в Россию.

«В связи с реальной угрозой моей свободе и безопасности со стороны правоохранительных органов и служб. Прошу политического убежища и защиты на территории генерального консульства Российской Федерации в Сиднее до выяснения обстоятельств с австралийскими службами через переговорный процесс с моими адвокатами до 16 января 2023 года», - говорится в его обращении послу РФ.

Общество,Алексей Павловский,
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