Известную поэтессу проверят на дискредитацию армии

«Я рационально понимаю, что делала все, что могла в этой ситуации. Я говорила, писала, никогда не скрывала своей позиции, не ездила в Крым с 2014 года. Конечно, глобально все мы сделали недостаточно, чтобы этого не произошло», — заявила она.