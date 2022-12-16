В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
38 минут назад

Поэтессу Веру Полозкову проверят на дискредитацию армии

Lenta.ru

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что поэтессу Веру Полозкову проверят на дискредитацию армии РФ после интервью Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщает 360tv.

Известную поэтессу проверят на дискредитацию армии
Фото: пресс-служба XI Международного фестиваля имени Тарковского "Зеркало"пресс-служба XI Международного фестиваля имени Тарковского "Зеркало"

«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей на Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ — за гранью понимания», — сказала Мизулина.

По ее словам, юристы Лиги безопасного интернета проверят высказывания поэтессы. Если они обнаружат факты дискредитации армии, то направят обращение в правоохранительные органы.

Ранее Вера Полозкова дала интервью Юрию Дудю, в котором рассказала, что из-за специальной военной операции она покинула Россию. В настоящее время поэтесса проживает на Кипре.

«Там [в России] было очень неуютно оставаться, и ты знал: рано или поздно придется уезжать, просто не знал, в какой момент, какой у тебя будет личный красный флажок», — сказала она.

Она понадеялась, что когда-нибудь «раскаяние станет национальным» — тогда у людей будет шанс переосмыслить свои отношения.

Бывшему депутату Яшину дали 8,5 года за дискредитацию армии

«Я рационально понимаю, что делала все, что могла в этой ситуации. Я говорила, писала, никогда не скрывала своей позиции, не ездила в Крым с 2014 года. Конечно, глобально все мы сделали недостаточно, чтобы этого не произошло», — заявила она.

Общество,Екатерина Мизулина,Вера Полозкова,Телеканал "360° Подмосковье",
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители