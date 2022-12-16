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12 минут назад

Онищенко высказался о введении нового масочного режима в регионах России

Lenta.ruиещё 1

Масочный режим необходимо соблюдать людям, находящимся в группе риска по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, а также в медицинских учреждениях, в магазинах, других местах общественного пользования. Вместе с тем директивно вводить данный режим не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.ру» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Онищенко высказался о введении нового масочного режима в регионах России
Фото: ТАССТАСС

«Масочный режим — элемент нашей с вами общей культуры, его нужно соблюдать при необходимости. В Москве, например, его сегодня требуется соблюдать в больницах, поликлиниках, стационарах, чтобы не происходило внутреннего заражения людей, находящихся в состоянии восстановления утраченного здоровья», — сказал Онищенко.

Также, по словам врача, маски необходимо носить пожилым людям, особенно в случае, если они не успели привиться — для этого, уверен медик, не стоит ждать указа Минздрава. Он также выступил против директивного введения масочного режима и заявил, что соблюдать его нужно точечно, в отдельных поселениях, городах в зависимости от эпидемиологической обстановки.

«Его можно вводить для отдельных групп риска, в конкретных регионах. Масочный режим — это не кампания и не декрет, а мероприятие, проводимое ввиду решения специалистов. В Москве, на мой взгляд, ношение масок показано одной трети населения», — заключил Онищенко.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая обстановка с гриппом в Москве непростая, однако пик заболеваемости уже пройден. Об этом заявила главный санитарный врач столицы Елена Андреева

Общество,Елена Андреева,Геннадий Онищенко,
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