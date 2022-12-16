Россиянам рассказали, чем запивать алкоголь в новогоднем застолье

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин в разговоре с NEWS.ru рекомендовал запивать алкоголь в новогоднем застолье чистой водой, которой также можно разбавлять вино. Кроме того, рекомендуется закусывать и отказаться от усиливающих опьянение газированных напитков.

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Запивайте каждую порцию спиртного стаканом чистой воды, это поможет избежать обезвоживания и снизить градус напитка. Обязательно закусывайте, а лучше всего за несколько часов до застолья плотно поесть. Выбирайте для этого сложные углеводы: макароны, рис и хлеб из цельнозерновой муки, — заявил нарколог.

Он также рекомендовал отказаться от напитков «с пузырьками», отметив, что углекислый газ способствует ускоренному всасыванию алкоголя в кровь. Также во время застолья не рекомендуется курить, поскольку алкоголь с никотином оказывают двойную нагрузку на организм.