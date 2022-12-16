Рогов сообщил о перебоях с электричеством и водой в Запорожье после взрывов

Перебои с электричеством и водоснабжением фиксируются в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, после взрывов. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"После взрывов во всех районах города Запорожья частично или полностью пропало электричество", - написал он в своем Telegram-канале. - Вслед за электричеством во многих районах города Запорожья пропала вода".

По данным Рогова, в Запорожье происходит уже третья за день волна взрывов, после одного из них на Правом берегу поднимается большой столб дыма.