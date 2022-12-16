Рогов сообщил о перебоях с электричеством и водой в Запорожье после взрывов

Перебои с электричеством и водоснабжением фиксируются в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, после взрывов. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"После взрывов во всех районах города Запорожья частично или полностью пропало электричество", - написал он в своем Telegram-канале. - Вслед за электричеством во многих районах города Запорожья пропала вода".
По данным Рогова, в Запорожье происходит уже третья за день волна взрывов, после одного из них на Правом берегу поднимается большой столб дыма.
Ранее Рогов сообщил, что как минимум три взрыва прозвучало в Запорожье. На территории города объявлена воздушная тревога.