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28 минут назад

Рогов сообщил о перебоях с электричеством и водой в Запорожье после взрывов

ТАСС

Перебои с электричеством и водоснабжением фиксируются в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, после взрывов. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов сообщил о перебоях с электричеством и водой в Запорожье после взрывов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После взрывов во всех районах города Запорожья частично или полностью пропало электричество", - написал он в своем Telegram-канале. - Вслед за электричеством во многих районах города Запорожья пропала вода".

По данным Рогова, в Запорожье происходит уже третья за день волна взрывов, после одного из них на Правом берегу поднимается большой столб дыма.

Ранее Рогов сообщил, что как минимум три взрыва прозвучало в Запорожье. На территории города объявлена воздушная тревога.

Общество,Владимир Рогов,
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