Пока вы спали: Шольц о решении по российскому зерну и острый дефицит иномарок в РФ

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Фото: ТАСС ТАСС

Президент Молдавии обвинила «Газпром» в неисполнении обязательств

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Президент Молдавии Майя Санду обвинила российскую компанию «Газпром» в неисполнении предусмотренных контрактом обязательств по поставке необходимых стране объемов газа, из-за чего возник дефицит топлива. Об этом пишет ТАСС.

«"Газпром" не исполняет свои обязательства по контракту», - заявила она в интервью телеканалу TVR MOLDOVA.

Иномарок в России хватит на месяц продаж

По оценке Ассоциации российских автомобильных дилеров, оставшихся на складах 20–30 тысяч новых иномарок хватит на месяц продаж, и моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти нет. Об этом пишут «Известия».

При этом эксперты прогнозируют, что параллельный импорт не сможет переломить ситуацию из-за слишком малых объемов, которые не покроют дефицит в 1,1 млн автомобилей, а внутреннее производство иномарок, в частности китайских брендов, увеличивается медленно.

Минздрав сообщил о росте продолжительности жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла на более чем на 2,3 года. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«По состоянию на конец ноября, значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года», - рассказал он в ходе форума «Моя поликлиника».

Шольц: ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений

Европейский союз (ЕС) не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений по Черному морю, договоренность о котором была достигнута генсекретарем ООН и российской стороной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет ТАСС.

По словам Шольца, экспорт зерна и удобрений из России важен для продовольственной безопасности в мире, а большие объемы лучше всего перевозить по морю.

«Мы заключили соглашение, то есть генеральный секретарь ООН с Россией (…) Прежде всего - разрешить экспорт зерна и удобрений с Украины через Черное море. Это происходит сейчас», - заявил Шольц, заверив, что эта договоренность будет исполняться ЕС.

В России предложили разрешить использование пиратских программ

Институт развития предпринимательства и экономики выступил с инициативой разрешить бизнесу в России использовать программное обеспечение без лицензии, так как отказ зарубежных разработчиков в их продлении влияет в том числе и на продовольственную безопасность страны. Об этом пишут «Известия».