Россиян обещают избавить от спам-звонков

Ввести бесплатную для абонентов услугу блокировки автообзвона до подтверждения цели вызова предложило Минцифры. Проект правил оказания услуг телефонной связи ведомство разместило для общественного обсуждения.

Как пишут «Парламентская газета», блокировка затронет только автообзвоны — оператор связи сможет определить их при помощи специального софта. Недопустимы станут автоматизированные вызовы, «целью которых не является установление телефонного соединения», сказано в проекте правил.