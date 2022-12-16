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1 час назад

Россиян обещают избавить от спам-звонков

Авторадио

Россиян обещают избавить от спам-звонков. Массовые обзвоны хотят запретить, а абонентам - сообщать, откуда поступил вызов.

Россиян обещают избавить от спам-звонков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ввести бесплатную для абонентов услугу блокировки автообзвона до подтверждения цели вызова предложило Минцифры. Проект правил оказания услуг телефонной связи ведомство разместило для общественного обсуждения.

Как пишут «Парламентская газета», блокировка затронет только автообзвоны — оператор связи сможет определить их при помощи специального софта. Недопустимы станут автоматизированные вызовы, «целью которых не является установление телефонного соединения», сказано в проекте правил.

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