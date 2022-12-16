Проект об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ передали в правительство

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина из партии КПРФ подготовила законопроект, предусматривающий уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы за повторное нарушение запрета о пропаганде ЛГБТ. Об этом со ссылкой на документ сообщают РИА Новости.
Останкина предложила ввести три уголовные статьи за повторное нарушение запрета о пропаганде ЛГБТ в случае, если человек ранее привлекался к уголовной ответственности. Максимальный срок в 5 лет лишения свободы или 4 года принудительных работ будет грозить рецидивисту за распространение пропаганды среди детей.
За повторное распространение пропаганды ЛГБТ в интернете или СМИ депутат предлагает наказывать исправительными или принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
За повторную пропаганду педофилии депутат предлагает наказывать принудительными работами на срок до 4 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Законопроект был направлен на отзыв в правительство.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в России. Согласно документу, в России полностью запрещена пропаганда нетрадиционных отношений, за ее распространение в СМИ или интернете можно получить штраф в размере 5 миллионов рублей.