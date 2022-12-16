Проект об уголовной ответственности за пропаганду ЛГБТ передали в правительство

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина из партии КПРФ подготовила законопроект, предусматривающий уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы за повторное нарушение запрета о пропаганде ЛГБТ. Об этом со ссылкой на документ сообщают РИА Новости.

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Останкина предложила ввести три уголовные статьи за повторное нарушение запрета о пропаганде ЛГБТ в случае, если человек ранее привлекался к уголовной ответственности. Максимальный срок в 5 лет лишения свободы или 4 года принудительных работ будет грозить рецидивисту за распространение пропаганды среди детей.

За повторное распространение пропаганды ЛГБТ в интернете или СМИ депутат предлагает наказывать исправительными или принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

За повторную пропаганду педофилии депутат предлагает наказывать принудительными работами на срок до 4 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Законопроект был направлен на отзыв в правительство.