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57 минут назад

Молодежь назвала наиболее желаемую профессию

Primpress

Исследование компании Kontakt InterSearch Russia показало, что профессия IT-специалиста стала самой желаемой среди молодежи в России, на последнем месте оказалась профессия бухгалтера, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».

Молодежь назвала наиболее желаемую профессию
Фото: freepik.comfreepik.com

В ходе опроса группы работодателей и молодежи в рамках проекта BrandUp&YounGo, 51% молодых специалистов планируют работать по специальности, 17% не планируют и 35% затрудняются дать ответ.

63% опрошенных видят развитие своей карьеры в создании собственного бизнеса, 45% хотели бы развиваться экспертно и стать профессионалами своего дела, при этом руководящая должность не имеет для них значения, 44% говорят о желании стать фрилансерами, топ-менеджерами хотели бы стать 21% опрошенных.

Исследование показало, что основными причинами для увольнения могут стать: отсутствие перспектив развития – 67%, понижение заработной платы – 59%, токсичный коллектив, трудное руководство – 51% и повышенный уровень стресса – 51%.

Стоит отметить, что начало специальной военной операции не повлияло на желание молодых специалистов работать в российских компаниях, их привлекательность осталась на уровне 8%, как и до февраля. Желание работать в международных компаниях упало с 45 до 43%.

По словам партнера Kontakt InterSearch Russia, генерального директора BrandUp&YounGo Анастасии Стасевой, молодые люди проявляют интерес к созданию собственного бизнеса и проектной работе на фрилансе.

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