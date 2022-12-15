Бут заявил о желании отправиться на Донбасс

Бизнесмен и член партии ЛДПР Виктор Бут заявил, что хотел бы отправиться на Донбасс. Его слова приводит «RT на русском».
«Хотелось бы, конечно, но посмотрим, когда эта возможность представится», — ответил Бут на вопрос о том, не планирует ли он съездить на Донбасс, чтобы посмотреть на происходящее там.
Бизнесмен поддерживает спецоперацию России на Украине. Он также заявлял, что стал бы участником СВО при наличии возможности и необходимых навыков.
Ранее Бут прошел обследование в одной из клиник Москвы. Его жена Анна переживала, что его могут госпитализировать, но все обошлось.
Напомним, что Бут вернулся на родину в результате договоренности МИД РФ с Вашингтоном 8 декабря. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби. Бут отбывал в США срок по обвинению в торговле оружием, а гражданка Соединенных Штатов в России за контрабанду наркотиков.