Бут заявил о желании отправиться на Донбасс

Бизнесмен и член партии ЛДПР Виктор Бут заявил, что хотел бы отправиться на Донбасс. Его слова приводит «RT на русском».

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«Хотелось бы, конечно, но посмотрим, когда эта возможность представится», — ответил Бут на вопрос о том, не планирует ли он съездить на Донбасс, чтобы посмотреть на происходящее там.

Бизнесмен поддерживает спецоперацию России на Украине. Он также заявлял, что стал бы участником СВО при наличии возможности и необходимых навыков.

Ранее Бут прошел обследование в одной из клиник Москвы. Его жена Анна переживала, что его могут госпитализировать, но все обошлось.