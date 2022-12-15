Росавиация согласовывает маршрут полета iFly в Египет через Сирию

— При осуществлении рейсов авиакомпания планировала на маршруте использовать воздушное пространство Сирии — регион, потенциально опасный для полетов гражданских воздушных судов и где существует серьезный риск для безопасности международных полетов, — говорится в сообщении.

До начала рейсов необходимо провести анализ рекомендаций по безопасности полетов над зонами военных конфликтов, выбрать наиболее безопасные маршрут и режим полета, говорится на сайте Росавиации.

Почти тысяча человек не могут вылететь из аэропорта Внуково в Египет из-за того, что Иордания отказалась пропускать российские самолеты через свое небо, а турфирмы проигнорировали это. На днях Иордания закрыла свое небо для российских перевозчиков в связи с новыми требованиями к авиастраховке. Компанию iFly заранее уведомили о запрете с 15 декабря пользоваться маршрутами через эту страну.