В Госдуме зачитали Гоголя на «зумерском» языке

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская зачитала на пленарном заседании отрывок из произведения Николая Гоголя «Мертвые души» на так называемом «зумерском» языке. Видео опубликовала «Лента.ру» в своем Telegram-канале.
Ямпольская предложила коллегам угадать автора и произведение по отрывку, но не на русском, а на «зумерском языке» (сленге Generation Z, поколения людей, родившихся в период с 1997 по 2012 год).
«Петрушка ходил в оверсайз коричневом секонд-хенд тренче и имел типикал фэйс. Характером он был больше сэд муд, чем разговорчивого, имел даже кульный виш за эдукейшн, то есть чтению книг, содержанием которых себя не пушил, ему было совершенно все равно, он мэтчился со всеми с равным вниманием, если бы ему запитчили химию, он бы и от нее не отказался», - зачитала она.
Ямпольская пояснила, что намеревается бороться с разнообразными англицизмами. Она добавила, что считает недопустимым плебейское отношение к русскому языку, сообщает «Московская правда».
Напомним, что на пленарном заседании во вторник, 13 декабря, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке РФ».