В Госдуме зачитали Гоголя на «зумерском» языке

«Петрушка ходил в оверсайз коричневом секонд-хенд тренче и имел типикал фэйс. Характером он был больше сэд муд, чем разговорчивого, имел даже кульный виш за эдукейшн, то есть чтению книг, содержанием которых себя не пушил, ему было совершенно все равно, он мэтчился со всеми с равным вниманием, если бы ему запитчили химию, он бы и от нее не отказался», - зачитала она.