Генпрокуратура РФ утвердила обвинение журналисту Невзорову*

«В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Невзорова . Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ)», — говорится в тексте.

Там отмечается, что с 9 марта по 30 мая 2022 года Невзоров, находясь за границей, распространял на своих каналах и в социальных сетях информацию, дискредитирующую российских военных, которая не соответствовала действительности. В частности, он сообщал «об умышленном уничтожении ВС РФ родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче».