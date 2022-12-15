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19 минут назад

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение журналисту Невзорову*

Елена Прошина

Генпрокуратура России утвердила обвинение журналисту Александру Невзорову* по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба организации.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение журналисту Невзорову*
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Невзорова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ)», — говорится в тексте.

Там отмечается, что с 9 марта по 30 мая 2022 года Невзоров, находясь за границей, распространял на своих каналах и в социальных сетях информацию, дискредитирующую российских военных, которая не соответствовала действительности. В частности, он сообщал «об умышленном уничтожении ВС РФ родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче».

«В связи с тем, что Невзоров скрылся от следствия и суда за пределами Российской Федерации, 29 апреля 2022 года он был объявлен в международный розыск. Басманным районным судом Москвы 6 мая 2022 года ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Генпрокуратуре.

Судебное разбирательство в отношении Невзорова проведут без его участия. Дело направлено в Басманный суд Москвы «для рассмотрения по существу».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Общество,Александр Невзоров,Верховный суд,Генпрокуратура РФ,
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