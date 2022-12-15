Роспотребнадзор высказался о необходимости ограничений из-за гриппа

В России нет необходимости вводить на федеральном уровне ограничительные меры из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что журналисты спросили главу ведомства о том, следует ли вводить на федеральном уровне ограничения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«На федеральном уровне - нет. В этом случае они никогда не вводились и вводить их нет никакой необходимости», - подчеркнула Попова.

Глава ведомства пояснила, что у региональных властей есть достаточные полномочия, также есть планы по профилактике ОРВИ.