В России резко вырос спрос на алкоголь

В 2022 году розничные продажи алкоголя в России резко выросли — с января по ноябрь спрос вырос на 3,4 процента в годовом выражении. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в стране было продано 101,2 миллиона декалитров алкогольной продукции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

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Например, за 11 месяцев года спрос на водку повысился на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Так, за данный период в стране было продано 68,8 миллиона декалитров водки. Кроме того, увеличились продажи коньяка (плюс 4,5 процента) и других ликероводочных изделий крепостью выше 25 градусов (плюс 27,5 процента).

Аналогичная тенденция фиксируется и в сегменте слабоалкогольных напитков — за год россияне купили 13,6 миллиона декалитров такой продукции, что на 53 процента больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ведомство также сообщило, что выросли продажи различных видов вина: продажи виноградных вин составили 48,2 миллиона декалитров, что на 0,6 процента больше, чем годом ранее. Реализация шампанских и игристых вин выросла на 8,5 процента, до 14,9 миллиона декалитров.

При этом наибольшими темпами увеличивались розничные продажи ликерных вин — за год спрос вырос почти в 2,5 раза, было продано в общей сложности 655,2 тысячи декалитров. В то же время реализация плодовых (фруктовых) вин сократилась на 18,2 процента, до 9,3 миллиона декалитров.