Укрытия для населения оборудуют в Подмосковье до конца года

Укрытия для населения оборудуют в Подмосковье до 25 декабря. Об этом сообщил начальник областного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин в ходе своего выступления на заседании Мособлдумы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, работа по оборудованию укрытий проводится во всех многоквартирных домах. Полетыкин отметил, что для населения также есть укрытия в торговых центрах. Все они, указал он, обеспечивают укрытие до 15 миллионов человек.

Начальник областного главка МЧС подчеркнул, что укрытия должны быть оборудованы местами для сидения, розетками для зарядки гаджетов, в них должны быть электричество и питьевая вода. Также он отметил, что находиться внутри можно будет максимум час. Полетыкин добавил, что вешать указатели на укрытие пока что не будут, так как не хотят «возбуждать население».