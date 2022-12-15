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35 минут назад

Арестович признал невозможность обойтись без учебников на русском языке

Алиса Селезнёва

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал невозможность для украинской науки обойтись без учебников на русском языке, а также обвинил депутатов в том, что они не думаю о последствиях принимаемых законов. Его заявление публикует Telegram-канал издания «Страна».

Арестович признал невозможность для Украины обойтись без учебников на русском
Фото: соцсетисоцсети

Арестович подверг критике законопроект, запрещающий использовать в науке и образовании книги на русском языке и делать ссылки на них. Этот документ был принят 1 декабря в первом чтении Верховной Радой Украины при поддержке правящей партии «Слуга народа».

По мнению политика, введение такого запрета отрицательно скажется на изучении естественных наук, а перевод учебников займет годы.

«А естественные науки - это ВПК, то есть защита», - констатировал Арестович.

При этом он обвинил украинских парламентариев в том, что им уже 31 год «не хватает сил» выделить средства на госпрограмму перевода профессиональной (и не только) литературы, а также на развитие книгоиздательства.

На Украине уже несколько лет ведется борьба с русским языком, усилившаяся после начала российской спецоперации. Так, в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни.

При этом с 16 января 2021 года и сотрудников сферы обслуживания обязали говорить с клиентами на украинском языке, а на любых других языках — исключительно по просьбе посетителя. Клиенты могут пожаловаться на несоблюдение этого правила в заведении, тогда его персоналу или владельцу может грозить штраф.

Общество,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,
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