Арестович признал невозможность для Украины обойтись без учебников на русском

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович признал невозможность для украинской науки обойтись без учебников на русском языке, а также обвинил депутатов в том, что они не думаю о последствиях принимаемых законов. Его заявление публикует Telegram-канал издания «Страна».

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Арестович подверг критике законопроект, запрещающий использовать в науке и образовании книги на русском языке и делать ссылки на них. Этот документ был принят 1 декабря в первом чтении Верховной Радой Украины при поддержке правящей партии «Слуга народа».

По мнению политика, введение такого запрета отрицательно скажется на изучении естественных наук, а перевод учебников займет годы.

«А естественные науки - это ВПК, то есть защита», - констатировал Арестович.

При этом он обвинил украинских парламентариев в том, что им уже 31 год «не хватает сил» выделить средства на госпрограмму перевода профессиональной (и не только) литературы, а также на развитие книгоиздательства.

На Украине уже несколько лет ведется борьба с русским языком, усилившаяся после начала российской спецоперации. Так, в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому украинский язык должны использовать практически во всех сферах жизни.