Кроме «18+»: Дума отменила возрастную маркировку книг

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, отменяющий возрастную маркировку книг и произведений искусства. Об этом сообщает ТАСС.

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В документе также подчеркивается, что включенные в программы общего образования книги нельзя будет запретить к распространению среди детей.

Закон предусматривает, что обязательной останется лишь маркировка «18+». Промежуточные отметки - от «0+» до «16+» - можно будет не применять, вместо них нужно будет указывать информацию о рекомендуемой возрастной категории в свободной форме.

Законопроект предлагает общие формулировки - «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для дошкольников», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и любые похожие по смыслу.

Отмена маркировки, включающей отметки от «0+» до «16+», коснется книг, музейных коллекций, выставок, мероприятий в клубах, парках культуры, библиотеках, театрах, концертных залах.

Глава комитета Госдумы по культуре, автор законопроекта Елена Ямпольская рассказала ТАСС о рейде по книжным магазинам, показавшем, что на Библии, Евангелии, русской поэзии встречаются отметки «16+», а на книгах Михаила Шолохова - «18+».

«Строгой регламентацией произведений литературы и искусства можно лишь отучить детей смотреть кино на большом экране и держать в руках бумажную книгу. Ни от чего иного их уберечь невозможно. Все остальное они, к сожалению, получат в Сети», - подчеркнула Ямпольская.