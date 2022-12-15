Арестович признал невозможность для Украины обойтись без учебников на русском

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович раскритиковал законопроект, запрещающий использовать в науке и образовании учебники и литературу на русском языке. Его слова приводит Telegram-канал издания «Страна».

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Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой Украины в первом чтении 1 декабря и поддержан в том числе партией власти «Слуга народа».

Фактически признав невозможность для Украины обойтись без учебников на русском, Арестович заявил, что депутаты могут только запрещать, не думая о последствиях. Так, запрет на использование русского языка сделает невозможным изучение естественных наук, а перевод учебников займет годы, считает Арестович.

По его словам, выделить средства на госпрограмму перевода профессиональной литературы, на развитие книгоиздательства «депутатам не хватает сил уже 31 год», однако на запреты их вполне хватает.