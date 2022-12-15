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49 минут назад

Оперный театр Мальме не откажется от балета Чайковского после протеста Киева

Газета.Ru

Оперный театр шведского города Мальме не откажется от балета русского композитора Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», несмотря на протесты Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью пресс-секретаря театра Торгни Нильссона Шведскому радио.

Оперный театр Мальме не откажется от балета Чайковского после протеста Киева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Нильссон напомнил, что работу над постановкой «Щелкунчик» начали три года назад, и изменять репертуар в связи с пожеланием министра культуры Украины, призвавшего перестать исполнять русского композитора до окончания конфликта на Украине, не будут.

По словам Нильссона, было бы странно бойкотировать умершего более ста лет назад русского композитора.

«[Конфликт начался] в феврале, если я не ошибаюсь, а решение было принято давно. Если бы нам нужно было решать сейчас, возможно, мы рассуждали бы иначе», — сказал он.

В марте в филармонии Мальме пройдет двухнедельный фестиваль музыки Чайковского. В рамках форума обсудят, почему и как надо представлять русскую музыку на фоне ситуации на Украине.

Общество,Петр Чайковский,
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