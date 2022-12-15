В ОП РФ представили медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру

Международная общественная медаль имени журналистки и философа Дарьи Дугиной "За верность русскому миру и традиционным ценностям" представлена в четверг в Общественной палате (ОП) РФ. Об учреждении награды объявила глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.
"Сегодня исторический день. Мы здесь собрались, чтобы учредить международную общественную медаль имени Дарьи Дугиной "За верность русскому миру и традиционным ценностям".<..>. Объявляю награду учрежденной" - сказала Тэрада.
Она уточнила, что награда учреждается четырьмя общественными организациями - Изборским клубом, Международным Евразийским движением, Фондом защиты национальных ценностей и Фондом борьбы с репрессиями. Представители этих организаций подписали решение об учреждении награды.
Тэрада передала документы, решение об учреждении и положение о награде отцу Дарьи Дугиной, философу Александру Дугину.
"Из года в год 15 декабря мы будем собираться, чтобы наградить двоих - мужчину и женщину", - сказала Тэрада.
Эту медаль будут вручать людям, внесшим значительный вклад в сохранение и поддержание русского мира, а также в укрепление его идентичности на основе традиционных ценностей. Первыми лауреатами награды стали военный корреспондент, музыкант Аким Апачев и венгерская журналистка, автор фильма "Дети Донбасса" Майя Ногради.
29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России ТАСС сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк. Позже в ФСБ информировали, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы - гражданин Украины Богдан Цыганенко.