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16 минут назад

В ОП РФ представили медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру

ТАСС

Международная общественная медаль имени журналистки и философа Дарьи Дугиной "За верность русскому миру и традиционным ценностям" представлена в четверг в Общественной палате (ОП) РФ. Об учреждении награды объявила глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

В ОП РФ представили медаль имени Дарьи Дугиной за верность русскому миру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня исторический день. Мы здесь собрались, чтобы учредить международную общественную медаль имени Дарьи Дугиной "За верность русскому миру и традиционным ценностям".<..>. Объявляю награду учрежденной" - сказала Тэрада.

Она уточнила, что награда учреждается четырьмя общественными организациями - Изборским клубом, Международным Евразийским движением, Фондом защиты национальных ценностей и Фондом борьбы с репрессиями. Представители этих организаций подписали решение об учреждении награды.

Тэрада передала документы, решение об учреждении и положение о награде отцу Дарьи Дугиной, философу Александру Дугину.

"Из года в год 15 декабря мы будем собираться, чтобы наградить двоих - мужчину и женщину", - сказала Тэрада.

Эту медаль будут вручать людям, внесшим значительный вклад в сохранение и поддержание русского мира, а также в укрепление его идентичности на основе традиционных ценностей. Первыми лауреатами награды стали военный корреспондент, музыкант Аким Апачев и венгерская журналистка, автор фильма "Дети Донбасса" Майя Ногради.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России ТАСС сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк. Позже в ФСБ информировали, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы - гражданин Украины Богдан Цыганенко.

Общество,Дарья Дугина,Наталья Вовк,Александр Дугин,Изборский клуб,ФСБ,
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