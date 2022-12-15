Высокие цены вынудили немцев уехать на зимовку в Калининград

Из-за увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Германии немцы активно приезжают в Калининградскую область для того, чтобы там перезимовать. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов, передает РИА Новости.

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«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде - это как один месяц где-то в Дюссельдорфе», - подчеркнул губернатор.

По его словам, жители регионы могут извлечь из этого выгоду. Речь идет о тех, кто сдает квартиры в аренду.

Ранее аналитик агентства Bloomberg Оливер Флетчер заявил, что, несмотря на меры властей европейских стран по поддержке населения, жителям континента приходят рекордные счета на оплату электроэнергии.