Новый праздник могут объявить в России

Бывший председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации Николай Рыжков предложил объявить 30 декабря, день образования Советского Союза, праздничным. Об этом сообщает РИА Новости.
В этом году 30 декабря исполняется 100 лет со дня принятия декларации об образовании СССР.
«Я считаю, надо отметить этот день. Было создано великое советское государство. Дело не в том, чтобы люди погуляли ещe один день. Главное — чтобы они помнили, что такое событие было в истории нашей страны», — заявил сенатор.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о возможности избежать распада СССР. По его мнению, распада можно было избежать, если бы народ энергичнее защищал свои интересы. Тогда подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и страна была бы «впереди планеты всей».