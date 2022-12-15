Заболеваемость гриппом в РФ за год выросла в 11 раз

Заболеваемость гриппом в январе—октябре 2022 года в России выросла в 11 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на Роспотребнадзор.

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По данным ведомства, заболеваемость гриппом за указанный период этого года составила 7,87 на 100 тыс. населения. В прошлом году за аналогичный период показатель был на уровне 0,71 на 100 тыс. населения, отметили в Роспотребнадзоре.

При этом к декабрю прошли вакцинацию 74 млн россиян, в прошлом году от гриппа были привиты 85,9 млн человек.