Заболеваемость гриппом в РФ за год выросла в 11 раз

Заболеваемость гриппом в январе—октябре 2022 года в России выросла в 11 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на Роспотребнадзор.
По данным ведомства, заболеваемость гриппом за указанный период этого года составила 7,87 на 100 тыс. населения. В прошлом году за аналогичный период показатель был на уровне 0,71 на 100 тыс. населения, отметили в Роспотребнадзоре.
При этом к декабрю прошли вакцинацию 74 млн россиян, в прошлом году от гриппа были привиты 85,9 млн человек.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что число случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в течение недели увеличилось на 35,4% по сравнению с прошлой неделей. Показатели заболеваемости были превышены в 37 субъектах страны. Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской, Астраханской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Чукотском АО, Республике Коми и других регионах.