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1 час назад

Рекрутеры назвали самые востребованные профессии в России в 2022 году

Вечерняя Москва

Слесарь, врач, программист и инженер попали в топ наиболее востребованных профессий по итогам уходящего года. Самыми невостребованными, напротив, стали бортпроводники и менеджеры по рискам, показало исследование компании HeadHunter.

Перечислены самые востребованные профессии в России в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

Примечательно, что первые три позиции в рейтинге стали неизменными с прошлого года — это менеджер по продажам, продавец в магазине и водитель. При этом поменялись места в ТОП-3, отметили в компании. По данным исследования, места распределились в вышеуказанном порядке, тогда как в 2021 году профессия водителя была самой востребованной.

Специалисты HeadHunter проанализировали семь миллионов вакансий и 16 миллионов резюме за нынешний год. Места в топ-10 заняли специальности, в прошлом году не попадавшие в этот рейтинг. Речь идет о программистах и разработчиках, инженерах и врачах. При этом четвертое место у профессии бухгалтера.

При этом суммарно на 10 наиболее востребованных вакансий в России приходится лишь 30 процентов от всего объема опубликованных предложений работы в течение 2022 года, пишет РИА Новости.

Накануне стали известны самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Москве. Речь идет о руководителе проектов, враче-стоматологе и начальнике отдела разработки «1С».

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