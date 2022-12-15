Россияне рассказали о планах на Новый год

Около 80% среди опрошенных россиян планируют отметить Новый год в кругу семьи дома, при этом большинство респондентов подарят близким сладости. Такие результаты показал опрос, проведенный банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах".

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Согласно данным опроса, имеющимся в распоряжении ТАСС, 80% респондентов будут отмечать Новый год дома в кругу семьи (в Сибири таких 89%, на Урале - 72%). Еще 4% опрошенных собираются отправиться в гости к друзьям, а 1% - провести новогоднюю ночь в кафе и ресторане или в поездке по России. В то же время каждый десятый пока не определился со своими планами.

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Большинство из опрошенных (44%) заявили, что не меняли планов на Новый год, так как изначально ничего особо не планировали. Еще 37% респондентов намерены отмечать Новый год так, как и собирались. У 20% новогодние планы изменились: 16% будут праздновать не так, как собирались, еще 4% вообще откажутся от празднования Нового года (в Северо-Западном федеральном округе - 6%, на Урале - 1%).

Новогодние траты

Уложиться в сумму 5-10 тыс. рублей при подготовке новогоднего стола планируют 38% опрошенных россиян, еще 37% готовы потратить на новогодний стол не более 5 тыс. рублей. Отдать 10-20 тыс. рублей рассчитывают 15% респондентов, а еще 5% готовы потратить более 20 тыс. рублей. Столько же (5% опрошенных) не намерены накрывать новогодний стол (на Дальнем Востоке - 12%, в Приволжском федеральном округе - 2%).

Как показал опрос, 46% женщин и 31% мужчин собираются подарить на Новый год близким сладости, а 27% женщин и 35% мужчин - деньги. 15% женщин и 19% мужчин подарят парфюм, 9% женщин и 6% мужчин - елочные игрушки. По 5% мужчин и женщин намерены подарить близким символ будущего года - игрушечного или живого кролика. Покупать подарки не собираются 11% женщин и 18% мужчин.

При этом самым желанным на Новый год и женщины (40%), и мужчины (41%) назвали любой подарок-сюрприз. На втором месте и у мужчин, и у женщин деньги (по 26%). Замыкает тройку лучших новогодних подарков "что-нибудь полезное в домашнем хозяйстве" (16% женщин и 14% мужчин). При этом 7% женщин и 12% мужчин сказали, что им не нужно никаких новогодних подарков.