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1 час назад

Кембриджский словарь расширил определение слов «мужчина» и «женщина»

Илья Родин

Редакторы Кембриджского словаря английского языка (Cambridge Dictionary) внесли в него очередные изменения. В частности, они расширили определение слов «мужчина» и «женщина», пишет РИА «Новости».

Кембриджский словарь расширил определение слов «мужчина» и «женщина»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь в словаре приводятся два варианта к каждой из лексических единиц. В первом говорится, что мужчина - это «человек мужского пола». Во втором отмечается, что мужчина - это «взрослый человек, который живет и определяет себя как мужчина».

Определение слова «женщина» было расширено аналогичным образом, уточняет агентство.

Пользователи соцсетей раскритиковали эти изменения. Они подчеркнули, что пол должен определяться генетикой.

«Вы могли бы родиться мужчиной или женщиной. Однако это определяет генетика, а не то, как вы одеваетесь или решаете думать», - уточнили они.

Комментаторы подчеркнули, что после этих изменений некогда авторитетный Cambridge Dictionary можно будет называть словарем вымышленных понятий и прочих мифологических терминов.

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