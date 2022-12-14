Кембриджский словарь расширил определение слов «мужчина» и «женщина»

Редакторы Кембриджского словаря английского языка (Cambridge Dictionary) внесли в него очередные изменения. В частности, они расширили определение слов «мужчина» и «женщина», пишет РИА «Новости».

Теперь в словаре приводятся два варианта к каждой из лексических единиц. В первом говорится, что мужчина - это «человек мужского пола». Во втором отмечается, что мужчина - это «взрослый человек, который живет и определяет себя как мужчина».