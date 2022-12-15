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1 час назад

Главную новогоднюю ель России доставили в Кремль

Газета.Ruиещё 5

Главную новогоднюю ель страны привезли в Московский Кремль. Ее установят на Соборной площади. Елке 95 лет, ее высота 27 м, а диаметр ствола составляет 56 см.

Главную новогоднюю ель России доставили в Кремль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее спилили в подмосковном Волоколамске. Директор Волоколамского филиала Мособллеса Сергей Шиман рассказал, что в этом году в процессе отбора дерева на роль главной елки страны было осмотрено более 30 экземпляров. Две из них были представлены специальной комиссии.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали покупать домой натуральную елку после 20 декабря.

Общество,Роспотребнадзор,
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