В России завершена подготовка к объединению ПФР и ФСС

С 1 января оба ведомства заработают как единый Соцфонд. Котяков также отметил, что обсуждение инициативы по созданию объединённого Соцфонда проходило в открытом формате и согласно поручению главы государства. Напомним, что именно президент России Владимир Путин подписал закон о объединении ПФР и ФСС в единый Фонд пенсионного и социального страхования. Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что переходный период после объединения фондов может составить до двух лет.