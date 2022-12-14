В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
40 минут назад

В России завершена подготовка к объединению ПФР и ФСС

Елена Прошина

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что подготовка к объединению Пенсионного фонда с Фондом соцстрахования завершилась. Об этом сообщает ПРАЙМ.

В России завершена подготовка к объединению ПФР и ФСС
Фото: ТАССТАСС

С 1 января оба ведомства заработают как единый Соцфонд. Котяков также отметил, что обсуждение инициативы по созданию объединённого Соцфонда проходило в открытом формате и согласно поручению главы государства. Напомним, что именно президент России Владимир Путин подписал закон о объединении ПФР и ФСС в единый Фонд пенсионного и социального страхования. Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что переходный период после объединения фондов может составить до двух лет.

Ранее стало известно, что предпенсионерам будут выплачивать пособие по безработице в максимальном размере.

Общество,Антон Котяков,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Минтруд России,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители