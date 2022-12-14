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40 минут назад

Россиянам назвали опасность корпоративов для здоровья

Lenta.ru

Из-за распространения ОРВИ и гриппа академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не рекомендовал россиянам проводить корпоративы. Опасность новогодних праздников для здоровья он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Россиянам назвали опасность корпоративов для здоровья
Фото: ТАССТАСС

По мнению Онищенко, сейчас следует поменьше посещать массовые мероприятия.

«Ограничить до минимума, в зависимости от конкретной обстановки, школьные утренники, которые сейчас пойдут. Что касается взрослых, я бы корпоративы вообще не рекомендовал проводить», — заявил врач.

Он также попросил соблюдать масочный режим и вспомнить, что Новый год является в первую очередь семейным праздником. По словам Онищенко, особенно защитные маски нужны людям старшего возраста, даже если они сделали прививку от гриппа. Заболевшего ребенка, продолжил врач, нужно постараться изолировать от других членов семьи.

Ранее Онищенко предупредил о возможной эпидемии психических заболеваний и заявил, что проблема ментального здоровья человечества выходит на первый план. Он также указал на то, что пандемия новой коронавирусной инфекции сказалась на здоровье примерно каждого седьмого жителя Земли, то есть миллиарда человек.

Общество,Геннадий Онищенко,РАН,
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