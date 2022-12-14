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54 минуты назад

Бут сообщил о прохождении медицинских обследований

Газета.Ruиещё 1

Недавно вернувшийся в Россию из американской тюрьмы Виктор Бут заявил, что начал проходить медицинские обследования и отметил, что хорошо себя чувствует. Об этом сообщает ТАСС.

Бут сообщил о прохождении медицинских обследований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я успел пройти обследование, что-то еще предстоит. У зубного тоже был, надо начинать лечение, все сразу навалилось. И общение с журналистами, и бытовые дела. Но в целом без жалоб, чувствую себя хорошо», — сказал Бут.

Он также рассказал, что очень рад вернуться в Россию и не планирует ее покидать.

Ранее Бут призвал не связываться с его первым адвокатом в США Сабриной Шрофф и рассказал, что она открыто работает на американское правительство и не собиралась его защищать.

Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянину вменяли незаконные поставки оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», Вашингтон считает ее террористической. Через два года Бута экстрадировали в США.

Виктора Бута могут госпитализировать

В апреле 2012 года мужчину приговорили к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в $15 млн.

Общество,Виктор Бут,
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