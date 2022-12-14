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33 минуты назад

Собчак прокомментировала иск из-за каминов

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак ничего не знает по поводу иска, поданного в отношении нее от предпринимательницы Елены Лякишевой относительно установки в ее доме каминов. Об этом сообщает телеканал «360».

«Я не в курсе. Пожалуйста, не беспокойте», — прокомментировала информацию Собчак.

По словам адвоката Лякишевой, это дело связано исключительно с деньгами.

«Здесь чисто экономический спор, в остальном без комментариев», — отметил юрист.

Тем временем, по данным Телеграм-канала Shot, Собчак удалила из соцсетей все фотографии с каминами, стоимостью 20 млн рублей, из-за которых на нее подали в суд.

Как рассказала сама Елена Лякишева, заказ от телеведущей поступил в 2020 году. Собчак попросила установить у себя в коттедже в «Горках-8» три камина: камин-гриль на веранде, камин с подъемным механизмом в спальне и камин в гостиной. С ней был заключен договор, согласно которому она внесла предоплату.

На Ксению Собчак подали в суд из-за камина в ее доме

Предпринимательница утверждает, что закупила все материалы для каминов за границей (в основном в Италии) и сдала работы в срок, однако оставшихся денег так и не получила.

Общество,Видео,Ксения Собчак,
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