Телеведущая Ксения Собчак ничего не знает по поводу иска, поданного в отношении нее от предпринимательницы Елены Лякишевой относительно установки в ее доме каминов. Об этом сообщает телеканал «360».

«Я не в курсе. Пожалуйста, не беспокойте», — прокомментировала информацию Собчак.

По словам адвоката Лякишевой, это дело связано исключительно с деньгами.

«Здесь чисто экономический спор, в остальном без комментариев», — отметил юрист.

Тем временем, по данным Телеграм-канала Shot, Собчак удалила из соцсетей все фотографии с каминами, стоимостью 20 млн рублей, из-за которых на нее подали в суд.

Как рассказала сама Елена Лякишева, заказ от телеведущей поступил в 2020 году. Собчак попросила установить у себя в коттедже в «Горках-8» три камина: камин-гриль на веранде, камин с подъемным механизмом в спальне и камин в гостиной. С ней был заключен договор, согласно которому она внесла предоплату.