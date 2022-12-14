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1 час назад

На Собчак подали в суд на миллионы рублей

Елена Прошина

Предпринимательница из Москвы подала иск в Хамовнический суд на Ксению Собчак. Женщина требует с телеведущей 3 млн рублей за установку каминного оборудования в доме. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«В суде зарегистрирован иск индивидуального предпринимателя Лякишевой Елены Владимировны о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом, демонтаж-монтаж топки, камина, дымохода (облицовка камина из натурального камня, установка, ввод в эксплуатацию оборудования и так далее) в размере 3 млн 30 тыс. 671 руб.», - сказала пресс-секретарь Хамовнического суда Анна Локтева.

Она уточнила, что речь идет о камине-гриле, установленном на веранде, камине в спальне с подъемным механизмом и камине в гостиной. Согласно договору, было необходимо поставить и установить, настроить, ввести в эксплуатацию камин на веранде (открытый очаг, гриль); в спальне (топка, стекло, с подъемном механизмом, изготовление и монтаж портала камина с выдержкой узора из натурального камня); в гостиной (топка, стекло, с подъемным механизмом, изготовление и монтаж обрамления топки и лавки камина из натурального камня).

Как выглядит роскошный загородный дом Ксении Собчак площадью 320 метров

В иске отмечается, что Собчак внесла предоплату, после чего работы были выполнены. Однако оставшуюся сумму телеведущая так и не перечислила. В связи с этим образовалась задолженность и пеня. Как уточняется, договор был заключен в марте 2020 года.

Общество,Видео,Ксения Собчак,
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