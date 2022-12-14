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15 минут назад

Участникам спецоперации пообещали бесплатные земельные участки в Крыму

Lenta.ru

Участники специальной военной операции (СВО) из Крыма смогут получить бесплатно в приоритетном порядке земельные участки на полуострове. Соответствующее решение было принято на сессии республиканского парламента в среду, 14 декабря, пишет РИА Новости.

Участникам спецоперации пообещали бесплатные земельные участки в Крыму
Фото: ТАССТАСС

В законе говорится, что лица из данного российского региона имеют право на однократное внеочередное предоставление участка, находящегося в собственности республики. В частности, на бесплатную землю могут претендовать ветераны и инвалиды боевых действий, принимавшие участие в СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, имеющие постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Кроме того, участки пообещали выдавать членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

«Для нас этот закон имеет особое значение. Предоставляя нашим солдатам бесплатные земельные участки, мы выражаем им свою благодарность за их мужество, за подвиги, которые они совершают на поле боя», — отметил глава крымского парламента ВладВладимир Константинов.

Ранее в декабре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила единовременной денежной выплаты военнослужащим, которые заключили контракт в период специальной военной операции на Украине. Деньги должны поступить военным не позднее чем через десять рабочих дней с момента издания приказа соответствующего командира воинской части. При увольнении со службы раньше срока в контракте выплаченная сумма подлежит исчислению пропорционально времени, которое осталось до окончания срока контракта.

Общество,Михаил Мишустин,Владимир Константинов,
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