Участникам спецоперации пообещали бесплатные земельные участки в Крыму

Участники специальной военной операции (СВО) из Крыма смогут получить бесплатно в приоритетном порядке земельные участки на полуострове. Соответствующее решение было принято на сессии республиканского парламента в среду, 14 декабря, пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

В законе говорится, что лица из данного российского региона имеют право на однократное внеочередное предоставление участка, находящегося в собственности республики. В частности, на бесплатную землю могут претендовать ветераны и инвалиды боевых действий, принимавшие участие в СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, имеющие постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Кроме того, участки пообещали выдавать членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

«Для нас этот закон имеет особое значение. Предоставляя нашим солдатам бесплатные земельные участки, мы выражаем им свою благодарность за их мужество, за подвиги, которые они совершают на поле боя», — отметил глава крымского парламента ВладВладимир Константинов.